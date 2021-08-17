Covid-19 сертификат можно будет получить и после введения разных вакцин

Во вторник, 17 августа правительство утвердило подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают, что человек будет считаться вакцинированным и в том случае, если получил прививки от Covid-19 от разных производителей или они технологически разные.

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Это ситуации действительны в порядке исключения: если после получения первой дозы вакцины у пациента развилась серьезная аллергическая реакция, то для обеспечения второй прививки будет использоваться другая вакцина. Например, если анафилаксия наступила после векторной прививки, то в качестве второй будут использовать вакцину на основе мРНК-технологии.

Этот же метод будет использоваться и в том случае, если после первого укола наступила беременность и первая вакцина была векторной (вакцина Vaxzevria от Astra Zeneca), то в качестве второй дозы рекомендуют использовать вакцину на основе мРНК-технологии (Pfizer-BioNTech или Moderna) с интервалом 12 недель после получения первой прививки.

Если же человек осознанно, без какого-либо медицинского или процедурного обоснования в качестве второй дозы получил прививку, технологически отличающуюся от первой, то третья доза ему не требуется - вне зависимости от того, какой была последняя вакцина. Вакцинация в этом случае считается законченной с двумя разными прививками.

Согласно рекомендациям Государственного совета иммунизации, если первой получена вакцина Vaxzevria, то между ней и второй вакциной на основе мРНК-технологии должно пройти 4-12 недель. В свою очередь, если первой получена вакцина на основе мРНК-технологии, то вторую (векторную) прививку нужно получить через 28 дней после первой.

При подготовке цифровых сертификатов будут учитываться все те же условия, что и при введении вакцины от одного производителя. Так, если курс вакцинации был закончен прививкой на основе мРНК-технологии, то сертификат будет доступен в течение 15 дней после введения второй дозы. Если же курс был завершен векторной вакциной, то сертификат будет доступен сразу после получения второй дозы (медучреждение вводит данные в систему е-здоровье в течение 48 часов).