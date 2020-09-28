Covid-19: Шуплинска призвала все школы Латвии перейти на модель обучения "Б"
Foto: DELFI

Учитывая обострение ситуации с Covid-19 в школах Латвии, министр образования и науки Илга Шуплинска призвала все школы страны задуматься о переходе на модель образования "Б", которая изначально являлась одним из предложенных чиновниками форм обучения и предполагает, что в 7-12-х классах до 40-60% обучения будет проводиться на удалении.

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Шуплинска отметила, что дни или недели удаленного обучения можно чередовать с очными занятиями. Она считает, что особенно актуальным переход на "модель Б" является для крупных школ.

В середине лета Министерство образования предложило школам выбирать одну из моделей организации учебного процесса. Модель А — очное обучение, при котором для 7-12 классов предусмотрено 20% удаленных форм (каких конкретно — выбор школы). По мнению министерства, "удаленку" надо продолжать, чтобы школьники улучшали навыки владения компьютером и самостоятельной работы. Модель Б — комбинированная, в 7-12-х классах будет до 40-60% обучения на удалении. Есть также модель, предусматривающая полностью удаленное обучение, ее будут включать, если есть локальная вспышка или глобальное ухудшение ситуации с Covid-19.

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