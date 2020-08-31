Covid-19 у работника Maxima: магазин в Олайне продезинфицирован, коллеги на самоизоляции
Foto: F64

29 августа коронавирус был подтвержден у работника магазина Maxima X в Олайне (ул.Земгалес, 116). Как рассказали Delfi в Maxima Latvija, торговая точка была незамедлительно закрыта на дезинфекцию.

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Были проведены действия по дезинфекции магазина, а те работники, которые контактировали с заболевшим, сейчас находятся на самоизоляции, их состояние контролируется.

В Maxima Latvija подчеркивают, что в помещениях была проведена полная дезинфекция и заменен персонал. Сейчас магазин возобновил работу, так как угрозы распространения Covid-19 для посетителей нет.

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