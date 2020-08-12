Covid-19 у учащихся и тренера Мурьянской спортивной гимназии протекает в легкой форме
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Заболевание Covid-19 у 12 учащихся и тренера Мурьянской спортивной гимназии протекает в легкой форме и бессимптомно, сообщил агентству LЕТА и.о. директора гимназии Сергей Чеверс.

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Он постоянно общается с заболевшими, их родителями и знает, что они чувствуют себя хорошо.

У заболевшего 8 августа человека также нет ни температуры, ни других симптомов. Это последний известный заболевший, который связан с Мурьянской спортивной гимназией.

На вопрос, удалось ли установить источник инфекции, Чеверс ответил, что у него такой информации нет, Центр профилактики и контроля заболеваний об источнике заражения также не сообщал.

По мнению Чеверса, заболевание вряд ли связано с участием учащихся в соревнованиях, потому что у других их участников Covid-19 не выявлен.

Ранее допускалось, что очаг Covid-19 в Мурьянской спортивной гимназии может быть связан с поездкой в Литву, с заражением дома либо с соревнованиями.

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LETA

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