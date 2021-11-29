Covid-19 унес в Латвии жизнь трех молодых матерей

На сегодняшний день в результате заражения Covid-19 или связанных с этим последствиями в Латвии скончались три молодых мамы. Об этом сообщает Rīta panorāma со ссылкой на ведущего гинеколога Клиники здоровья матери и детей Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня Майру Янсоне.

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По ее словам, беременные относятся к категории пациентов среднего и высокого риска. При заражении Covid-19 у будущих мам часто развивается более тяжелая форма заболевания.

"Мы знаем, что в Латвии Covid-19 унес жизни трех молодых матерей", — пояснила специалист.

По данным больницы, от корнавируса на сегодняшний день привита примерно треть находящихся в клинике беременных женщин.

"Мы понимаем, что вакцинация в Латвии началась девять месяцев назад, и большая часть беременных женщин боялась начинать вакцинацию, а некоторым кажется, что они родят и все будет хорошо", — рассказала Янсоне.

Среди пациентов больницы, которые лишь недавно стали на учет по беременности, большая часть уже вакцинирована. "Мы также рекомендуем некоторым мамочкам бустерную вакцину, и большая часть на это соглашается", — пояснила врач.

Янсоне сообщила, что нет доказательств, что вакцина каким-то образом может оказать негативное влияние на ход беременности и развитие малыша, поэтому делать прививку можно в любом из триместров беременности.

"Это вирусная инфекция, которая может проявляться у пациентки в тяжелой форме: у нее может быть кислородное голодание, высокая температура, которая определенно вредна для ребенка. Поэтому существует более высокий риск смерти ребенка во время беременности, "- пояснила гинеколог.

Часто из-за тяжелого или среднетяжелого состояния, вызванного коронавирусом, у женщин могут начаться преждевременные роды. Также зафиксированы случаи, когда ребенок умирал в чреве болеющей Covid-19 матери.