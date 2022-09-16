Covid-19: в четверг 1369 новых случаев, умерли четыре человека

За последние сутки в Латвии сделано 5405 лабораторных тестов на Covid-19, зарегистрировано 1369 новых случаев. Получена информация о четырех людях, умерших от коронавируса.

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Среди умерших один человек входил в возрастную группу 60-69 лет, один — в возрастную группу 70-79 лет, один в возрастную группу 80-89 лет, и один — 90-99 лет. Все они были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Доля положительных случаев по отношению к протестированным — 25.3%

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек — 678.0.

Всего с начала пандемии в Латвии заразился коронавирусом 913 371 человек.