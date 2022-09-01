Covid-19: в четверг 805 новых случаев, умер один человек

За последние сутки в Латвии сделали 4605 лабораторных тестов на Covid-19. Зарегистрировано 805 новых случаев, среди заболевших 340 были не вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, 465 – вакцинированы.

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Получена информация об одном человеке, умершем от коронавируса, он или она входил в возрастную группу 80-89 лет и был вакцинирован.

Доля положительных случаев – 17,5%.

Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч человек – 609.1.

Всего в Латвии с начала пандемии заразились коронавирусом 899 938 человек.