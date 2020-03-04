COVID-19 в Эстонии: У мужчины во время полета не было симптомов, риск заражения минимален

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) получил от эстонских коллег информацию о втором случае заражения коронавирусом COVID-19, сообщило ведомство в своем Twitter.

Пассажир летел рейсом Ryanair Nr. SR 4714 Милан/Бергамо — Рига 29 февраля. По данным ЦПКЗ, во время полета у мужчины не было симптомов, поэтому риск заражения других пассажиров ничтожен.

После мужчина направился на личном авто в Эстонию. ЦПКЗ начал эпидемиологическое расследование и свяжется с лицами, кто мог оказаться в зоне риска. Согласно международным стандартам, это люди в радиусе двух кресел от зараженного пассажира.

По информации rus.err.ee у мужчины легкие симптомы заболевания и он находится на домашнем лечении.

Как уже сообщалось, по подозрению на заболевание Covid-19 в Латвии проверены 152 человека, в том числе 20 детей. Только один анализ оказался положительным — у женщины, вернувшейся из Италии 29 февраля рейсом Мюнхен — Рига. Она и её ребёнок вчера были выписаны из больницы в связи с улучшением самочувствия и отрицательным повторным анализом на коронавирус.