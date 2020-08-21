Covid-19: В Грецию направлены репатриационные рейсы, чтобы вернуть латвийцев домой
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После того, как в пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сохранил для Греции статус "красной" страны в плане коронавируса, туроператор Tez Tour принял решение отправить в эту страну три репатриационных рейса. Вылетевшие пустые самолеты доставят латвийцев домой с островов Крит, Родос и из региона Пелопоннес.

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Как отметили Delfi в Tez Tour, планируется, что репатриация туристов в Латвию займет 72 часа.

С пятницы, 21 августа, в Латвии 14-дневную самоизоляцию необходимо соблюдать лицам, возвращающимся из 23 стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС), а также Монако и Андорры.

Среди 23 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Люксембург, Лихтенштейн, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Кипр, а также Дания, Великобритания, Ирландия и Греция.

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