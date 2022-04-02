Covid-19 в Латвии: количество госпитализированных уменьшается

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 865 до 763 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За последние сутки госпитализирован 81 пациент с коронавирусом, выписаны 168 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 303 человека, из них у 279 среднетяжелое течение заболевания, 24 человека — в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки проведено 4738 тестов на коронавирус, 1314 результатов оказались положительными. Среди заболевших — 396 непривитых и 918 привитых.