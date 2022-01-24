Covid-19 в Латвии: количество новых случаев на прошлой неделе удвоилось

На минувшей неделе, с 17 по 23 января, число новых случаев Covid-19 удвоилось, достигнув прироста в 99,1%, сообщили порталу Delfi в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Как указали в SPKC, за последние семь дней увеличилось количество госпитализаций — в среднем в день в больницы попадали 80 человек. У большей части стационарных пациентов основным диагнозом является Covid-19.

В среднем в день проводилось 20 678 (ранее — 14 389) тестов и регистрировалось 4 535 новых случаев (раньше 2 278). Из всех проведенных тестов 24% (34 611) были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 76% (110 138) — с тестированием остальной части населения. Согласно данным SPKC, 15% (4824) новых случаев было выявлено в ходе скрининга в образовательных учреждениях, а 85% (26 923) положительных результатов тестирования были связаны с анализами остальной части населения.

Самый высокий уровень заболеваемости за последние две недели наблюдался в возрастных группах 10-19 лет и 0-9 лет, а также увеличилось количество заболевших в возрастных группах 25-59 лет. Продолжается рост количества случаев коронавируса по всей Латвии, но самый стремительный он в Риге, окрестностях столицы и Видземе.

Коэффициент репродуктивности инфекции Covid-19 на минувшей неделе увеличился с 1,36 до 1,6. Он указывает на распространение вируса в обществе.

В SPKC подчеркнули, что коронавирусом практически одинаково часто заражаются как непривитые/частично привитые жители, так и вакцинированные. Однако те жители, которые получили бустерную дозу вакцины, заражаются в три раза реже.

SPKC напоминает, что с ростом количества вакцинированных жителей и распространением инфекции в основном среди непривитого населения, вырастет доля привитых заболевших Covid-19. Однако у вакцинированных жителей заболевание чаще всего протекает в легкой форме, гораздо реже требуется госпитализация.