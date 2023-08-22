Covid-19 в Латвии: притих, но продолжает убивать

Прямо сейчас риск заражения вирусом Covid-19 в Латвии считается наименьшим с начала пандемии. Вместе с тем практически еженедельно коронавирус уносит жизни пациентов из групп риска, сообщает LSM.

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Несмотря на то, что Covid-19 уже давно сошел с первых полос новостных порталов, для отделения болезней легких в больнице Страдиня вирус перестал быть проблемой номер один только месяц назад.

"С начала пандемии только в середине этого лета у нас наступил день, когда не было пациентов, инфицированных Covid-19. Действительно, для меня это было такое праздничное чувство, так сказать", — цитирует портал Даце Жентиню, главу Центра заболеваний легких и торакальной хирургии.

Также позади время, когда чрезвычайно большому числу пациентов одновременно требовалась искусственная вентиляция легких. В отделение вернулись больные с легочными заболеваниями и диагнозами, которые лечили здесь еще до пандемии.

По признанию. эпидемиологов, именно сейчас — наименьший риск заражения Covid-19 с начала пандемии. Однако осенью, когда ежегодно возвращаются грипп и другие вирусы, число случаев заражения коронавирусом, вероятно, также возрастет.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC), этим летом Covid-19 обнаруживается в сточных водах уже в очень низких концентрациях — это говорит о небольшом количестве случаев заражения. Однако пациенты с коронавирусом по-прежнему попадают в больницы.

"Сейчас в среднем 14 пациентов с Covid-19 (как основным диагнозом) лечатся в стационаре еженедельно. У одного-двух заболевание протекает очень тяжело. [...] К сожалению, мы также видим смертность среди пациентов с Covid-19, но это также самый низкий показатель, который мы видели за всю пандемию. В среднем один человек, к сожалению, все еще умирает в течение недели от этого заболевания", — признал директор департамента анализа риска инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.

В среднем мазок на Covid-19 берут около 200 пациентов в неделю. Из них 15% тестов оказываются положительными.

В Латвии и в мире до сих пор циркулируют разновидности штамма "Омикрон", который не представляет опасности для здоровья большинства населения. В последнее время, однако, говорится о росте распространения нового штамма "Эрис".

"Мы определенно не застрахованы от новых волн. Нет никаких индикаторов, что эти новые волны станут столь же разрушительными, как и предыдущие, но мы не знаем, как это будет на самом деле, особенно — когда дети вернутся в школу", — признала Жентиня.

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Поскольку ковид все еще может оказаться опасным, SPKC призывает людей из групп риска с наступлением осени пройти вакцинацию, чтобы избежать развития тяжелого течения инфекции.