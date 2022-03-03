Covid-19 в Латвии: уровень заболеваемости превышен в 17 самоуправлениях
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На данный момент средний уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии превышен в 17 самоуправлениях, но, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), он по-прежнему самый высокий в Лиепае.

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В Лиепае 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 жителей составил 8638,4 случая, а рубеж в 7500 случаев превышен в Марупском, Кулдигском, Кекавском и Адажском краях.

В Латвии двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей уменьшился до 6614,5 случая. Без упомянутых самоуправлений, заболеваемость Covid-19 выше среднего показателя по стране в Вентспилсе, Южно-Курземском и Тукумском краях, Риге, Талсинском, Смилтенском, Олайнском, Огрском, Вентспилсском и Ропажском краях, а также в Резекне и Елгаве.

В настоящее время в Латвии нет ни одного самоуправления, в котором 14-дневный показатель заболеваемости на 100 000 жителей был бы ниже 3 000 случаев.

Двухнедельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, который позволяет проводить сравнения между районами с разным населением и не указывает на конкретное количество случаев заражения.

Из выявленных за сутки 8900 случаев Covid-19 30% или 2707 зарегистрированы в Риге. В Лиепае выявлено 514 новых случаев, В Лиепае выявлено 514 новых больных, в Даугавпилсе — 435, в Огрском районе — 270, в Кулдигском районе — 222, в Валмиерском районе — 213, в Юрмале — 208, в Тукумском крае — 206.

Большее общее число заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 44 890, в Лиепае — 5871, в Даугавпилсе — 4220, в Огрском районе — 3940, а в Елгаве — 3664 случая.

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