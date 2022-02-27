Covid-19 в Латвии: увеличилось количество госпитализированных

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за сутки увеличилось с 1143 до 1190 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За сутки госпитализированы 106 пациентов с Covid-19, выписано 44 человека.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 599 человек, из них у 523 среднетяжелое течение заболевания, состояние 76 человек — тяжелое.

Как сообщалось ранее, в минувшие сутки в Латвии выявлено 5427 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом.