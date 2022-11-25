Covid-19 в Латвии: в четверг 458 новых случаев, выросло число пациентов в больницах
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За последние 24 часа в Латвии зарегистрировано 458 новых случаев заражения Covid-19. Также получена информация о смерти одного пациента с коронавирусом в возрасте 70-79 лет. Число пациентов с коронавирусом в больнице увеличилось с 250 до 258 человек.

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За сутки в больницы попали 38 новых Covid-19 пациентов, выписаны 24 человека. Среди всех госпитализированных с коронавирусом у 81 человека это основной диагноз. У 79 человек болезнь протекает средне-тяжело, у двоих — тяжело.

Всего за сутки в Латвии сделано 2955 лабораторных тестов на Covid-19, положительный результат дали 15,5% из них.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился с 279,1 до 282,8 на 100 тысяч жителей.
Всего с начала пандемии коронавируса в Латвии от Covid-19 умерли 6087 человек. Коронавирус лабораторно подтвержден 962 085 раз.

За последние две недели в Латвии Covid-19 заразился 2651 человек.

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