Covid-19: в Латвии выявлен 1631 новый случай заболевания

За минувшие сутки в Латвии выявлен 1631 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Всего было проведено 4190 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 38,9 %.

Из общего числа инфицированных 669 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 962 заболевших были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 649,4 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 851 433 жителей.