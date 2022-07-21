Covid-19: в Латвии выявлен 1631 новый случай заболевания

За минувшие сутки в Латвии выявлен 1631 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Всего было проведено 4190 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 38,9 %.
Из общего числа инфицированных 669 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 962 заболевших были привиты.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 649,4 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 851 433 жителей.
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