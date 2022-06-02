Covid-19 в Латвии: выявлено 176 новых случаев, скончались два человека
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 176 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего было проведено 2433 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 7,2%.

Из общего числа заболевших 56 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, в свою очередь, 120 заболевших были привиты. Один умерший человек входил в возрастную группу 80-89 лет, второй — в категорию 90-99 лет.

14-дневный кумулятивный показатель составил 119,5 случая на 100 000 жителей. С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 828 998 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой