Covid-19 в Латвии: выявлено 176 новых случаев, скончались два человека

За минувшие сутки в Латвии выявлено 176 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 2433 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 7,2%.

Из общего числа заболевших 56 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, в свою очередь, 120 заболевших были привиты. Один умерший человек входил в возрастную группу 80-89 лет, второй — в категорию 90-99 лет.

14-дневный кумулятивный показатель составил 119,5 случая на 100 000 жителей. С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 828 998 человек.