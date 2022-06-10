Covid-19 в Латвии: выявлено 205 новых случаев заболевания
Foto: DELFI

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 205 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Кумулятивный показатель Covid-19 за сутки увеличился с 115,5 до 116,4 случая на 100 000 жителей.

Вчера проведено 1844 лабораторных теста на Covid-19, из них 11,1% были положительными. Из зарегистрированных заболевших 71 человек не был вакцинирован или не прошел курс вакцинации, 134 были вакцинированы от Covid-19.

С начала пандемии в Латвии скончались 5837 человек, инфицированных Covid-19, а лабораторно заболевание подтверждено у 830 281 человека.

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