Covid-19 в Латвии: выявлено 364 новых случая заболевания, девять человек скончались
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За минувшие сутки выявлено 364 новых случая Covid-19, скончались девять человек с подтвержденным коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Из девяти умерших один принадлежал к возрастной группе 70-79 лет, шестеро входили в возрастную группу 80-89 лет, а двое — в группу 90-99 лет.

Данные о количестве умерших по объективным причинам могут поступать в SPKC со сдвигом по времени.

Было проведено 1638 тестов на Covid-19, положительный результат дали 22,2%. Кумулятивная двухнедельная заболеваемость снизилась с 211,7 до 207,9 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии в Латвии умер 6161 человек с Covid-19, лабораторно заболевание подтверждено в 973 830 случаях.

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