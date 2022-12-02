Covid-19 в Латвии: выявлено 388 новых случаев заболевания, скончались пять человек
Foto: DELFI

За сутки в Латвии выявлено 388 новых случаев заболевания Covid-19, пять человек скончались, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 1845 лабораторных анализа, доля положительных результатов — 21%.

14-ти дневный кумулятивный показатель вырос с 296 līdz 294,5 случая на 100 000 жителей.

За сутки скончались пять пациентов: два человека входили в возрастную группу 70-79 лет, а трое умерших были в возрасте 80-89 лет. В целом с начала пандемии в Латвии скончались 6102 с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 964 959 жителей.

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