Covid-19 в Латвии: выявлено 388 новых случаев заболевания, скончались три человека

В четверг, 10 ноября, подтверждено 388 новых случаев Covid-19. Также получена информация о смерти трех пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В четверг в Латвии сделано лабораторных 2998 тестов на Covid-19, из них 12,9% оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 305,2 до 299,4 случая на 100 000 жителей.

Один из умерших входил в возрастную группу 60-69 лет, другому было от 70 до 79 лет, а третьему — 80-89 лет.

Всего с начала пандемии в Латвии от коронавируса умерли 6076 человек. Вирус лабораторно подтвержден 956 780 раз.