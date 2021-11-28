Covid-19 в Латвии: выявлено 488 новых случаев, скончались 16 человек
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За прошедшие сутки выявлены 488 новых случаев Covid-19, передает Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC). Получены сообщения о 16 смертях среди больных Covid-19.

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Один умерший был в возрасте 40-49 лет, трое - в возрасте 50-59 лет; трое - 60-69 лет; пять человек - 70-79 лет; четыре человека - 80-89 лет. Из них 14 не были привиты или не закончили курс вакцинации, а двое были привиты.

Из всех новых выявленных случаев, 294 человека не были привиты от коронавируса или не завершили курс вакцинации, а 194 человека были привиты.

Всего за сутки проведено 5034 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 637,7 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 252 413 человек.

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