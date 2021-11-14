Covid-19 в Латвии: выявлено 765 новых случаев, скончались 28 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 765 новых случаев Covid-19, скончались 28 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 8558 тестов, доля позитивных результатов — 8,9%. Из 765 заболевших большинство — 525 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 240 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — три пациента в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, пять — от 60 до 69 лет, пять — от 70 до 79 лет, одинадцать — от 80 до 89 лет, трое — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 26 человек не были вакцинированы, двое были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1119,8.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 240 340 человек при населении в 1,89 млн человек.

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