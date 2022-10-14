Covid-19 в Латвии: выявлено 832 новых случая заражения, скончались два человека

За минувшие сутки в Латвии выявлены 832 новых случая инфицирования Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
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Всего было проведено 3953 лабораторных тестов на Covid-19, доля положительных результатов — 21%.
Оба умерших входили в возрастную группу 90-99 лет.
14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 675,4 случая на 100 тысяч жителей.
Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 942 923 жителей.
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