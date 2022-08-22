Covid-19 в Латвии: за три дня выявлено 2070 новых случаев заболевания, скончались четыре человека
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За трое суток выявлено 2070 новых случаев заболевания Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 7374 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 28,1%.

Среди заболевших 855 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1215 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 940,2 случая на 100 тысяч жителей.

Тем временем, в Национальной службе здравоохранения сообщили, что в настоящее время в больницах находятся 265 пациентов с Covid-19, у 107 человек это основной диагноз.

В минувшую пятницу, 19 августа, в больницах находились 264 пациента с коронавирусом.

У 96 пациентов среднетяжелое течение заболевания, 11 человек — в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 891 726 человек.

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