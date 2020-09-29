Covid-19 в Латвии: заболеваемость выросла в четыре раза, но удается отследить 80% случаев заражения

В Латвии удается отследить около 80% случаев заражения Covid-19, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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После заседания правительства Перевощиков заявил журналистам, что прошедшая неделя была необычной для Латвии по числу заболевших. "Это число стремительно выросло и выросло значительно. В течение двух с половиной месяцев нам удавалось удерживать заболеваемость на стабильном уровне — в среднем 37 случаев в неделю. На прошлой неделе был зарегистрирован 151 случай, что фактически в четыре раза больше", — сообщил представитель ЦПКЗ, добавив, что жители Латвии продолжают заражаться за рубежом.

По сравнению с летом, когда таких заражений было от одного до трех в неделю, на прошлой неделе за границей заразились 17 человек.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день Covid-19 выявляется у 1% всех сдавших анализ лиц, хотя летом удельный вес положительных результатов теста составлял всего 0,3-0,4%. Однако, по словам Перевощикова, о быстром распространении болезни и слабом контроле над ней можно было бы говорить при 3% положительных результатов теста на Covid-19.

Перевощиков отметил, что всегда будут отдельные случаи, которе, несмотря на тщательную работу эпидемиологов, не будут отслежены, однако на данный момент в Латвии удается выяснить источник около 80% всех случаев заражения.