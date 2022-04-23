Covid-19 в минувшие сутки: 696 новых случаев, 4 летальных исхода
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

В минувшие сутки произведено 3 956 тестов на Covid-19, из которых положительными оказались 696. Доля позитивных тестов — 17,6%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из 696 подтвержденных случаев инфицирования 512 приходятся на вакцинированных жителей, а 184 — на тех, кто не был привит или не прошел до конца курс вакцинации.

Получена информация о 4 летальных исходах. Среди умерших — один человек в возрасте 60-69 лет, двое — 80-89 лет, один — старше 90 лет. Один скончавшийся пациент не был вакцинирован, остальные были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек: 457,1.

За время пандемии в Латвии инфицировались коронавирусом 816 994 человека при населении в 1,89 млн жителей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara