Covid-19 в минувшие сутки: 696 новых случаев, 4 летальных исхода

В минувшие сутки произведено 3 956 тестов на Covid-19, из которых положительными оказались 696. Доля позитивных тестов — 17,6%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Из 696 подтвержденных случаев инфицирования 512 приходятся на вакцинированных жителей, а 184 — на тех, кто не был привит или не прошел до конца курс вакцинации.

Получена информация о 4 летальных исходах. Среди умерших — один человек в возрасте 60-69 лет, двое — 80-89 лет, один — старше 90 лет. Один скончавшийся пациент не был вакцинирован, остальные были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек: 457,1.

За время пандемии в Латвии инфицировались коронавирусом 816 994 человека при населении в 1,89 млн жителей.