Covid-19: в октябре полиция завела 185 дел о несоблюдении мер безопасности

В октябре полиция завела 185 административных дел о несоблюдении мер эпидемиологической безопасности, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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93 дела были заведены в связи с несоблюдением самоизоляции, 43 — в связи с незаполнием электронной анкеты на сайте covidpass.lv, а 35 — в связи с продолжением работы культурных, спортивных и развлекательных заведений после разрешенного в правилах Кабинета министров времени.

В октябре Госполиция провела 4846 превентивных проверок с целью выявления возможных нарушений, в том числе 2842 проверки было проведено в местах общественного питания. Также полиция отреагировала на 24 вызова, связанные с несоблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Для проверки соблюдения самоизоляции людьми, которые в течение последних 10 дней приехали в Латвию из-за границы, полиция сделала 20 670 телефонных звонков, 2 637 выездов и отреагировала на 18 вызовов.

В информационной системе covidpass.lv на данный момент зарегистрировано 19 382 лица, которые должны соблюдать самоизоляцию, однако это число постоянно меняется.

Полиция напоминает, что каждый, кто въезжает в Латвию как на личном транспорте, так и пользуясь услугами пассажирских перевозчиков, в обязательном порядке должен заполнить электронную анкету на сайте "covidpass.lv". Анкеты могут быть заполнены с любого смарт-устройства не ранее, чем за 48 часов до пересечения латвийской границы. Если человек приехал из страны, которая на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний помечена как страна с высоким распространением "Covid-19", он должен соблюдать 10-дневную самоизоляцию.