Covid-19 в пансионате "Гайльэзерс" выявлен у лежачих пациентов с деменцией, это стало неожиданностью

Клиенты центра социальной опеки "Гайльэзерс", у которых выявлено заболевание Covid-19, находятся в отделении для больных с деменцией, и большинство из них — лежачие, рассказала директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

В настоящее время известно о 14 заболевших. Они изолированы в особом отделении. Так как отделение для больных с деменцией практически закрытое, первый случай коронавируса стал неожиданностью для руководства центра и эпидемиологов, признала Кондрате. У работников центра Covid-19 не выявлен.

Все зараженные — бессимптомные, госпитализирован пока только один клиент социального учреждения, но не из-за Covid-19. Состояние здоровья сотрудников проверяется два раза в день.

Кондрате заявила, что тестирование в пансионате закончилось, но результаты всех тестов еще не известны из-за большой загруженности лабораторий.

Она добавила, что все центры социальной опеки уже несколько месяцев находятся на жестком карантине, а передачи пациентам от родственников в обязательном порядке дезинфицируются.

В пансионате около 240 клиентов, с Covid-позитивными работают те сотрудники, которые добровольно выразили такое желание.