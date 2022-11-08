Covid-19: в понедельник 483 новых случая, умерли три человека

В понедельник подтверждено 483 новых случая Covid-19, получена информация о смерти трех зараженных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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За три дня проведено 4083 теста на Covid-19, из них 11,8% были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 338,1 до 329,7 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6067 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 955 436 случаев заражения.