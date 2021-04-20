Covid-19: в рамках пилотного проекта Национальный художественный музей в Риге откроют для посетителей

Министерство культуры Латвии планирует разработать пилотный проект, в рамках которого посетителей начнут пускать в Национальный художественный музей (LNMM) c соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Если результаты пилотного проекта продемонстрируют, что проведение культурных мероприятий во время пандемии Covid-19 возможно, то по принципам, опробованным в LNMM, Латвия может разрешить открытие и других музеев.

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Как отметили Delfi в Минкульте, с эпидемиологической точки зрения музеи считаются одним из самых безопасных мест для посещения — там можно организовать односторонний поток посетителей, а также эффективно применять другие меры предосторожности. К тому же площадь и объем помещений LNMM позволят предотвратить пересечение посетителей.