Covid-19: в Риге изменится программа ноябрьских праздников, ежегодного салюта не будет
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Как День Лачплесиса 11 ноября, так и День провозглашения Латвийской Республики 18 ноября, в Риге в этом году будут отмечаться без привычных массовых мероприятий, в том числе без традиционного праздничного салюта, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Рижской думы.

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В то же время самоуправление ищет другие решения, чтобы сохранить праздничное и патриотическое настроение в городе.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы вместе с вовлеченными в организацию мероприятий государственными и муниципальными учреждениями в настоящее время обсуждают то, как организовать предстоящие праздники так, чтобы соблюсти требования социального дистанцирования.

В связи с эпидемиологической ситуацией во время государственных праздников не будут проводиться традиционно собирающие много людей мероприятия, например, салют на набережной 11-го ноября. В то же время город будет празднично украшен.

В настоящее время концерты и мероприятия, включенные в праздничную программу, перепланируются таким образом, чтобы их в соответствии с эпидемиологическим требованиями могли посетить небольшие группы людей. Планируется увеличить число праздничных концертов и предложить жителям различное время для их посещения.

Во время национальных праздников будет проводиться ежегодный фестиваль света "Staro Riga", однако и он в этом году будет преобразован в соответствии с действующими в стране ограничениями из-за Covid-19.

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LETA

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