Covid-19: в Рижском роддоме оборудуют Инфекционный изолятор

Чтобы защитить персонал и пациентов от инфицирования Covid-19, в Рижском роддоме оборудуют Изолятор инфекционных болезней, сообщила агентству LETA руководитель отдела маркетинга и корпоративной коммуникации Рижского роддома Байба Аузане.

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Пациенток с подтвержденным диагнозом Covid-19, тех, кто находится на самоизоляции или у кого явная симптоматика острой респираторной вирусной инфекции и не исключено заболевание коронавирусом (например, сухой кашель и температура выше 38 градусов) поместят в Инфекционный изолятор с отдельным входом со двора.

В Инфекционном изоляторе будут обустроены родильные залы, операционная, а также помещение по уходу за новорожденными. Оказывая помощь роженицам, медики будут соблюдать повышенные стандарты эпидемиологической безопасности, работая в специальной защитной одежде.

Если у женщины имеются легкие симптомы инфекции и новорожденный здоров, то малыш останется в одном помещении с матерью, которая, соблюдая особую гигиену, сможет его кормить. Там же будет происходить уход за новорождённым и вакцинация. Если после рождения младенцу потребуется лечение, его предоставят в специально оборудованном в Инфекционном изоляторе помещении, в случае необходимости ребенка перевезут в Детскую клиническую университетскую больницу.

Совместные роды и посещение роженицы после родов в Инфекционном изоляторе будут запрещены.

На данный момент ни один сотрудник Рижского роддома не заболел коронавирусом. В свою очередь, в Инфекционный изолятор уже приходилось помещать рожениц.