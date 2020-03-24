Covid-19 в Сейме: Эпидемиолог объяснил, зачем тестировать политиков без симптомов заболевания

В субботу стало известно, что депутат Сейма Артус Кайминьш заболел Covid-19. В связи с этим все 100 депутатов сдали анализы на новый коронавирус. Latvijas avīze выяснила, почему Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ) тестировал здоровых людей вопреки собственным рекомендациям.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Жители Латвии могут за счет государства сдать анализ на Covid-19 только если они являются одной из групп риска - бывали недавно за границей, контактировали с другими больными новым коронавирусом - и имеют симптомы заболевания. В противном случае анализ может быть ложнонегативным, предупреждают инфекционисты.

Тем не менее в выходные ЦПКЗ решил протестировать всех депутатов Сейма и министров вне зависимости от наличия симптомов. Из всех опрошенных Latvijas avīze депутатов, только Андрис Скриде (Развитие/За!) понял, что такое тестирование не имеет большого значения, в отличие от самоизоляции. Он единственный связался со своим семейным врачом и дважды в день мерил температуру, согласно рекомендациям ЦПКЗ.

Эпидемиолог Юрий Перевощиков сказал, что негативный тест ещё не отменяет необходимость 14 дней провести в самоизоляции. Он объяснил - у депутатов брали анализы из-за того, что история с заболеванием Кайминьша остается неясной.

“Существует две гипотезы. Первая - конкретный человек заразился за границей, а вторая, что он заразился в объекте критической государственной инфраструктуры [Сейме]. Поэтому нам надо проверить контактные лица, которые, вероятно, уже переболели Covid-19, но всё ещё являются носителями вируса”, - объяснил Перевощиков.

По его словам, цель эпидемиологов найти источник инфекции, а не убедиться, что все здоровы. В Сейме очень широкий круг контактов, а в остальном мире должностные лица одни из первых заболевают Covid-19. Случай Кайминьша сложный, говорит Перевощиков. С другими заболевшими источник инфекции известен - либо это путешествие, либо контакт с кем-то из заболевших.

Как уже сообщалось, Кайминьш в социальных сетях сообщил, что 1 марта был в Литве, а 18 марта узнал, что является контактным лицом, так как встречался с одним из заболевших Covid-19. Он сам уверен, что заразился в Риге. Эпидемиологи расследуют его случай.