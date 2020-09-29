Covid-19 в сентябре затронул 17 образовательных учреждений

В сентябре Covid-19 затронул в общей сложности 17 образовательных учреждений, в том числе два вуза и две профессиональные школы, в эфире TV3 сообщила министр образования Илга Шуплинска (НКП).

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Из 17 учреждений 11 уже вернулись к обычному режиму работы.

Министр указала, что решение о переходе на другую модель обучения, например, частично удаленную, остается в ведении руководителей школ и самоуправления. Решения будут диктовать "эпидемиологи и общая ситуация в стране и в мире", — сказала Шуплинска.

Ранее министр побуждала крупные школы по всей Латвии переходить на частично удаленную учебу. По ее словам, "все сигналы касаются крупных средних школ и дошкольных учреждений", а также образования по интересам. Шуплинска призывает родителей ответственно относиться к детям — по возможности самим доставлять ребенка в школу и на кружки по интересам, а также избегать посещения занятий, если у ребенка появились признаки простуды.