Covid-19: в среду 1419 новых случаев, умер один человек

За последние сутки в Латвии сделано 5209 лабораторных тестов на Covid-19, зарегистрировано 1419 новых случаев.
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Получена информация об одном умершем от коронавируса, этот человек входил в возрастную группу 80-89 лет и был не вакцинирован.
Доля положительных тестов – 27.2%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей – 643.2.
С начала пандемии в Латвии заразились коронавирусом 912 002 человека.
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