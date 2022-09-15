Covid-19: в среду 1419 новых случаев, умер один человек

За последние сутки в Латвии сделано 5209 лабораторных тестов на Covid-19, зарегистрировано 1419 новых случаев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Получена информация об одном умершем от коронавируса, этот человек входил в возрастную группу 80-89 лет и был не вакцинирован.

Доля положительных тестов – 27.2%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей – 643.2.

С начала пандемии в Латвии заразились коронавирусом 912 002 человека.