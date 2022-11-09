Covid-19: во вторник 507 новых случаев, умерли три человека

Вчера, во вторник 8 ноября, подтверждено 507 новых случаев Covid-19. Также получена информация о смерти трех пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Во вторник в Латвии сделано лабораторных 3960 тестов на Covid-19, из них 12,8% оказались положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 329,7 до 317,6 случая на 100 000 человек.
Всего с начала пандемии в Латвии от коронавируса умерли 6070 человек. Вирус лабораторно подтвержден 955 943 раз.
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