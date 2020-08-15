Covid-19 впервые выявлен в Аглонском крае
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вчера случай Covid-19 впервые выявлен в Аглонском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Также зараженные Covid-19 снова появились в Вентспилсе и Ропажском краях, где ранее все больные выздоровели.

В настоящее время больные Covid-19 есть в 43 самоуправлениях Латвии.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 один человек относится к возрастной группе до девяти лет, один — к группе 10-19 лет, по одному — к возрастным группам 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и два к возрастной группе 20-29 лет.

Как сообщалось, в Латвии вчера выявлено семь новых случаев коронавируса.

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LETA

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