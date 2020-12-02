Covid-19 выявлен у более чем половины клиентов пансионата "Елгава" и нескольких десятков работников

Covid-19 выявлен у 132 из 206 клиентов филиала "Елгава" Государственного центра социального ухода "Земгале" и 26 работников, сообщил специалист по общественным отношениям Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, у 40 клиентов филиала болезнь проходит в легкой форме, есть небольшая температура. У 92 клиентов инфекция проходит бессимптомно.

Больные изолированы в отдельные боксы. Тесты на Covid-19 взяты у всех клиентов социального центра и большинства работников.

В других четырех филиалах Государственного центра социального ухода "Земгале" Covid-19 не выявлен.