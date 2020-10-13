Covid-19 выявлен у двух медработников Даугавпилсской больницы

Заражение Covid-19 выявлено у двух работников Даугавпилсской региональной больницы, подтвердила представитель медицинского учреждения Гундега Гронска.

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Эти люди заразились коронавирусом не в больнице, поэтому не было необходимости вводить карантин для работников и пациентов.

Работникам и пациентам были сделаны тесты, и они оказались отрицательными. Отделения работают в штатном режиме, сказала Гронска.

В Даугавпилсской больнице лечатся семь пациентов с Covid-19. В больнице имеется 25 аппаратов искусственной вентиляции легких, а в отделении для коронавирусных больных — 20 коек.