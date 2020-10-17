Covid-19 выявлен у нескольких военнослужащих и еще трех пограничников
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Covid-19 выявлен у нескольких военнослужащих и еще трех пограничников, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране и Минобороны.

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9 октября сообщалось о выявлении коронавируса у шести пограничников, теперь к ним добавились еще трое. До 9 октября на карантине находились 22 пограничника как контактные лица заболевших, а теперь — десять пограничников и еще несколько находятся в самоизоляции после возвращения из командировок, сообщила агентству LETA представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.

Заболевшие и находящиеся на карантине пограничники работали на восточной границе.

Представитель Минобороны Каспар Галкин сообщил, что вирус обнаружен у четырех военнослужащих. Также выявлены лица, которые должны находиться в самоизоляции. На боеготовность Национальных вооруженных сил это не повлияло, они продолжают выполнение задач, в том числе проводятся учения.

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LETA

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