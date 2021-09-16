После повторного тестирования Covid-19 выявлен у трех просителей убежища в центре размещения беженцев "Муцениеки", сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

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По состоянию на 9 сентября Covid-19 в "Муцениеки" был выявлен у семи просителей убежища. Обновленная информация указывает на то, что после повторного тестирования заражение Covid-19 выявлено еще у трех человек и установлено 14 контактов. Все эти люди изолированы.

На следующей неделе будет организовано регулярное общее тестирование. После получения результатов и консультации с врачами будет принято решение о дальнейших действиях относительно продолжения или прекращения карантина, сообщили в администрации.

Кроме того, с сегодняшнего дня вступает в силу постановление о том, что просители убежища, которые имеют действующий ковид-сертификат и отрицательный результат теста на Covid-19, а также решение семейного врача о прекращении изоляции или карантина, имеют право покинуть территорию центра.

Как сообщалось, с прошлой недели в центре размещения просителей убежища "Муцениеки" объявлен карантин. Принятое решение основывается на показателях заболеваемости Covid-19 в стране и на том, что просители убежища используют помещения общего пользования, что увеличивает риск заболевания и распространения вируса, а также на том факте, что лишь около 50% просителей убежища решили сделать прививку от Covid-19.

Решение о карантинном режиме было принято, чтобы защитить здоровье находящихся в центре людей и избежать еще одной вспышки Covid-19.

Режим карантина на прошедшей неделе вызвал протесты просителей убежища.

Ранее сообщалось, что в конце августа в "Муцениеки" были размещены 44 зараженных коронавирусом просителей убежища. В августе умер один из просителей убежища, проживавший в "Муцениеки" и заразившийся Covid-19.