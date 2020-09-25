Covid-19 выявлен в двух детских садах в Кенгарагсе

Covid-19 в Риге выявлен в двух детских дошкольных учреждениях — в 225-м рижском детском саду и в детском саду "Асниньш".

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Как сообщила агентству LЕТА руководитель 225-го детского сада Яна Приеде, получив информацию о заражении, детский сад в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний и департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы принял надлежащие меры.

Детский сад продолжает работать. На карантине находится конкретная группа, воспитательница и две нянечки. Карантин соблюдают всего 18 детей.

Приеде добавила, что родители ведут себя ответственно и держат детей дома.

Информация о заражении Covid-19 нянечки в детском саду "Асниньш" пока не подтверждена официально. Возможно, два этих случая связаны между собой.