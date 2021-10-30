Covid-19 за минувшие сутки: 2879 новых случаев, 39 человек скончались
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Всего в минувшие сутки было произведено 27 429 тестов, доля позитивных результатов — 10,5%. Из 2 879 заболевших большинство — 2 065 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 814 инфицированных прошли вакцинацию.

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Среди скончавшихся — два человека в возрасте 40-49 лет, пятеро в возрасте 50-59 лет. Одиннадцать погибших относились к возрастной группе 60-69 лет. В возрасте 70-79 лет ушли из жизни восемь человек, в возрасте 80-89 лет — также восемь. Шесть умерших — старше 90 лет.

Среди умерших 36 покойных не были вакцинированы, трое — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1801,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у более чем 217 тысяч человек при населении в 1,89 млн человек.

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