Covid-19 за минувшие сутки: 314 новых случаев, 9 смертей

В минувшие сутки произведено 4094 лабораторных теста на Covid-19, из которых 314 дали положительный результат, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Доля позитивных тестов составила 7,7%.

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Среди тех, кому диагноз Covid-19 был подтвержден лабораторным тестом в минувшие сутки, 80 человек — не привиты или не прошли полностью курс вакцинации, а 234 — вакцинированы.

Получена информация о 9 летальных исходах. Скончались: один человек в возрасте 50-59 лет, двое — в возрасте 60-69 лет, один — в возрастной группе 70-79 лет, трое — возрастной группе 80-89 лет и один человек старше 90 лет. Среди скончавшихся 7 человек были не вакцинированы, а двое — привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей: 280,8.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был подтвержден у 824 046 человек при населении в 1,89 млн жителей.