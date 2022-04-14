Covid-19 за минувшие сутки: 812 новых случаев, 10 человек скончались

В минувшие сутки было произведено 4 522 лабораторных теста на Covid-19, из которых 812 дали положительный результат. Доля позитивных случаев — 18%.

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Из 812 случаев подтвержденного Covid-19 большинство — 557 случаев — приходятся на вакцинированных жителей. Еще 255 заболевших не были привиты или же не завершили курс вакцинации.

Получена информация о 10 летальных исходах. Умер один человек в возрасте 50-59 лет, двое — в возрасте 60-69 лет, трое — 70-79 лет, двое — 80-89 лет, двое — 90-99 лет. Среди скончавшихся девять человек не были привиты и только один был вакцинирован.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей: 685,2.

За время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 811 868 человек при населении страны в 1,89 млн человек.