Covid-19 за минувшие сутки: 985 новых случаев, 8 смертей

В минувшие сутки было сделано 5 958 лабораторных тестов на Covid-19, из которых 985 оказались позитивными. Доля положительных случаев — 16,5%.

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Из 985 подтвержденных вчера случаев заболевания 733 приходятся на привитых жителей, а 252 — на тех, кто не вакцинировался или не завершил курс вакцинации.

Получены сообщения о 8 летальных исходам. Скончались 1 человек в возрасте 60-69 лет, один — в возрасте 70-79 лет, трое — 80-89 лет, трое — 90-99 лет. Среди скончавшихся трое не были привиты, пятеро прошли курс вакцинации.

Кумулятиный двухнедельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей: 477,9.

За время пандемии Covid-19 инфицировались 814 400 человек.