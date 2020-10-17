Covid-19: за неделю сильно увеличилось число заболеваний среди людей в возрасте от 50 до 64 лет

За неделю выросло число заболеваний коронавирусом среди людей в возрасте от 50 до 64 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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По сравнению с предыдущей неделей количество заболеваний увеличилось во всех возрастных группах, однако в возрастной группе от 50 до 64 лет рост был особенно заметен. В этой возрастной группе уровень заболеваемости увеличился на 102%.

Заболеваемость среди людей старше 65 лет увеличилась на 61,7%. Также рост наблюдается в возрастной группе 15-49 лет (+ 23,6%) и среди детей (+ 9,4%).

Как уже сообщлось, за прошедшие сутки в Латвии было выявлено 188 новых случаев Covid-19. Это крупнейшее число инфицированных, выявленных за сутки в Латвии. Предыдущий антирекорд — 148 новых случаев — был зафиксиран 15 октября.

Один пациент с Covid-19 скончался. По данным SPKC, это женщина, которая принадлежала к возраcтной группе 60-65 лет.

С начала пандемии коронавируса в Латвии сделано 388 281 тестов на Covid-19, заболели 3392 человека, выздоровели 1329 человек.

Согласно данным ЦПКЗ, по меньшей мере 50 новых случаев выявлено в Вецпиебалгском крае, несколько заболевших связаны с ранее выявленными случаями заболевания и вспышками, 13 заболевших человек вернулись из Беларуси.

По данным Национальной службы здоровья, в пятницу было госпитализировано 11 новых пациентов с коронавирусом. Всего в больницах находятся 69 пациентов с Covid-19, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.