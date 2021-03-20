Covid-19: за прошедшие сутки больше всего заболевших в Риге, Даугавпилсе и Лиепае

За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев Covid-19 было зарегистрировано в Риге, где выявлено 211 больных. Общее количество болеющих Covid-19 рижан за последние две недели достигло до 2350 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Затем следует Даугавпилс с 36 новыми случаями заражения, что увеличивает общее число больных Covid-19 в городе до 412 человек.

В Лиепае зарегистрировано 32 новых случая заражения. Таким образом, в настоящее время в городе проживает 224 пациента с Covid-19. Двадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Гулбенском крае, 19 — в Кулдигском крае, 17 — в Огрском крае, по 15 — в Елгаве, Юрмале и Резекне.

Всего 19 марта в Латвии было выявлено 625 новых случаев Covid-19. От этого заболевания скончались 10 человек. Среди умерших один человек был в возрасте от 50 до 59 лет, три — в возрастной группе от 60 до 69 лет, три в возрасте от 70 до 79 лет, еще три — в возрасте от 80 до 89 лет.

За последние две недели больше всего заболевших в Риге (2350 человек), Даугавпилсе (412), Елгаве (251), Лиепае (224), Юрмале (189), Балвском крае (188), Гулбенском крае (171) и Саласпилском крае (160).

С начала пандемии новым коронавирусом заразились 97 149 человек, умер 1821 человек.