Covid-19 за сутки: 1176 новых случаев, два летальных исхода

Во вторник, 30 сентября, было произведено 4340 лабораторных тестов на Covid-19, в 1176 случаев заболевание подтвердилось, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Среди тех, кому был подтвержден диагноз Covid-19, 462 человека не привиты или не завершили курс вакцинации, 714 — вакцинированы.

В минувшие сутки получены сообщения о двух летальных исходах. Скончавшиеся были в возрасте 70-79 лет и 80-89 лет. Один из них был не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, второй был привит.

Доля позитивных тестов: 27,1%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости: 644,4 на 100 тысяч жителей.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 инфицировались 899 133 человека.